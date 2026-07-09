Украина ночью поразила 12 танкеров "теневого флота" РФ и не только

Что поразили в Азовском море

Украинские подразделения ударили сразу по нескольким судам российского флота в акватории Азовского моря. Речь идет о:

12 танкеров;

один буксир;

один сухогруз.

Эти суда возили горюче-смазочные материалы для группировок российских войск. Также их использовали для перевозки нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций - а это один из главных источников финансирования войны против Украины.

Насколько серьезные повреждения получили суда пока уточняют.

Удар по нефтетерминалу в Батайске

Атаки подвергся и нефтеналивному терминалу "Юг Руси" в Батайске Ростовской области. Вблизи предприятия вспыхнул пожар.

Этот объект перегоняет нефтепродукты на экспорт. Кроме того, через него обеспечивают горючим российские войска на южном направлении, а валюту от продажи нефти направляют на финансирование войны.

Масштабы нанесенного ущерба также уточняют.

Еще один удар пришелся на склад боеприпасов россиян в районе Сорокино Луганской области.