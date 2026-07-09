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Украина ночью поразила 12 танкеров "теневого флота" РФ и не только

12:23 09.07.2026 Чт
2 мин
Какие объекты попали под удар?
aimg Елена Чупровская
Фото: что поражено в Черном и Азовском морях (коллаж РБК-Украина)

Силы обороны Украины ночью против 9 июля нанесли удары по кораблям, нефтетерминалу и составу боеприпасов россиян. Цель атаки - подорвать военно-экономический потенциал агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Что поразили в Азовском море

Украинские подразделения ударили сразу по нескольким судам российского флота в акватории Азовского моря. Речь идет о:

  • 12 танкеров;
  • один буксир;
  • один сухогруз.

Эти суда возили горюче-смазочные материалы для группировок российских войск. Также их использовали для перевозки нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций - а это один из главных источников финансирования войны против Украины.

Насколько серьезные повреждения получили суда пока уточняют.

Удар по нефтетерминалу в Батайске

Атаки подвергся и нефтеналивному терминалу "Юг Руси" в Батайске Ростовской области. Вблизи предприятия вспыхнул пожар.

Этот объект перегоняет нефтепродукты на экспорт. Кроме того, через него обеспечивают горючим российские войска на южном направлении, а валюту от продажи нефти направляют на финансирование войны.

Масштабы нанесенного ущерба также уточняют.

Еще один удар пришелся на склад боеприпасов россиян в районе Сорокино Луганской области.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал о поражении двух нефтебаз - в Тверской и Ставропольской областях, а также нефтеперекачивающей станции в Уфе.

Эти объекты расположены на расстоянии от 500 до 1500 км от украинской границы.

Тем временем дроны атаковали еще два российских танкера в Таганрогском заливе, и на судах вспыхнули пожары. Экипажи эвакуировали, а один из танкеров продолжал гореть.

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