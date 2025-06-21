Україна влітку підпише перші контракти про військовий експорт, - Зеленський

Україна влітку укладе перші контракти про експорт технологій. Це передбачає виробництво української зброї за кордоном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами 20 червня.
"Далі ми почали програму Build with Ukraine, і влітку ми підпишемо відповідні домовленості про початок експорту наших технологій за кордон у форматі відкриття ліній виробництва в країнах Європи і, може, не тільки - в тих країнах, які нам допомагають, які фінансують виробництво дронів і починають фінансування виробництва ракет в Україні", - пояснив він.
За словами Зеленського, Україна буде надавати відповідні технології і виробляти в інших країнах зброю "для нас і для них".
"Ми говоримо про військові технології – виключно про дрони різного типу, про ракети і, можливо, артилерію. Вже є домовленості", - додав президент.
Зеленський наголосив, що, звісно, українські технології не можуть передаватися росіянам. Тому відповідно Україна не буде співпрацювати з державами, які симпатизують Москві.
З початку повномасштабної війни Україна значно наростила виробництво вітчизняної зброї. Українські компанії розробляють та створюють нові безпілотники, ракети, безпілотні та роботизовані системи тощо.
На початку року, в уряді заявляли, що Україна планує виробити 3 тисячі ракет та 30 тисяч далекобійних дронів цьогоріч.
Також раніше президент Володимир Зеленський раніше повідомляв, що українські ракети "Паляниця", "Пекло" і "Рута" вже застосовуються і мають успіхи. За його словами, українські балістичні ракети ще готуються.
Днями Зеленський також прокоментував інформацію, чи пішла балістична ракета "Сапсан" у серійне виробництво. Він наголосив, що йде розробка можливості масового виробництва.
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