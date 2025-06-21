Україна влітку підпише перші контракти про військовий експорт, - Зеленський

"Далі ми почали програму Build with Ukraine, і влітку ми підпишемо відповідні домовленості про початок експорту наших технологій за кордон у форматі відкриття ліній виробництва в країнах Європи і, може, не тільки - в тих країнах, які нам допомагають, які фінансують виробництво дронів і починають фінансування виробництва ракет в Україні", - пояснив він.

За словами Зеленського, Україна буде надавати відповідні технології і виробляти в інших країнах зброю "для нас і для них".

"Ми говоримо про військові технології – виключно про дрони різного типу, про ракети і, можливо, артилерію. Вже є домовленості", - додав президент.

Зеленський наголосив, що, звісно, українські технології не можуть передаватися росіянам. Тому відповідно Україна не буде співпрацювати з державами, які симпатизують Москві.