Зеленський про українські ракети: "Паляниця", "Пекло" і "Рута" летять, балістика готується

Українські ракети "Паляниця", "Пекло" і "Рута" вже застосовуються і мають успіхи. Українська балістика ще готується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського на пресконференції.

""Паляниця" - летить, "Пекло" - летить, "Рута" - летить. Мають успіхи, мають військові цілі, мають попадання… Ці три речі летять, балістика - готується", - сказав Зеленський.





Що відомо про українські ракети

"Паляниця". Президент Володимир Зеленський вперше розповів про українську ракету-дрон "Паляниця" на День Незалежності, 24 серпня 2024 року. Він зазначив, що на той момент було вже перше застосування зброї.

Точні характеристики ракети невідомо. Повідомлялося, що дальність "Паляниці" становить 600 км, швидкість близько 400 км/год.

"Пекло". Це ракета-дрон невеликого розміру, яка завдяки реактивній тязі стала швидшою за звичайні ударні дрони. Відомо, що вона може розвивати швидкість до 700 км/год та долаючи відстань 700 км.

"Рута". Це ракета від компанії Destinus. Відомо, що це реактивний дрон, який має дальність польоту у 300 км. Може розвивати швидкість у межах 500-800 км/год.