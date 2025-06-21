Украина летом подпишет первые контракты о военном экспорте, - Зеленский

"Далее мы начали программу Build with Ukraine, и летом мы подпишем соответствующие договоренности о начале экспорта наших технологий за границу в формате открытия линий производства в странах Европы и, может, не только - в тех странах, которые нам помогают, которые финансируют производство дронов и начинают финансирование производства ракет в Украине", - пояснил он.

По словам Зеленского, Украина будет предоставлять соответствующие технологии и производить в других странах оружие "для нас и для них".

"Мы говорим о военных технологиях - исключительно о дронах разного типа, о ракетах и, возможно, артиллерии. Уже есть договоренности", - добавил президент.

Зеленский отметил, что, конечно, украинские технологии не могут передаваться россиянам. Поэтому соответственно Украина не будет сотрудничать с государствами, которые симпатизируют Москве.