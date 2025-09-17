Україна визволила з окупації ще 16 дітей: в ОП розкрили деталі

"У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще 16 українських дітей із тимчасово окупованих територій", - повідомив Єрмак.

За його словами, серед врятованих дітей - 15-річна дівчина, яка вирвалася з окупації разом із тіткою після того, як її батьків та брата росіяни за сфабрикованими справами засудили до багаторічних строків у колонії.

Також серед врятованих - 14-річна дівчинка та її 7-річна сестра, які втратили дім та всі речі після пожежі, що повністю знищила їхнє житло.

Ще одна 15-річна дівчина разом із батьками три роки майже не виходила з дому, бо родина жила у постійному страху, що окупанти можуть забрати дітей.

А 10-річного хлопчика намагалася відібрати у рідних окупаційна "служба опіки".

"Сьогодні всі вони вже у безпеці в Україні, де отримують психологічну підтримку, відновлюють документи й роблять перші кроки до нового, мирного життя", - додав глава Офісу президента.