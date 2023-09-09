Україна не визнає так званих "виборів президента" на території Карабаху

"Міністерство закордонних справ України засуджує проведення так званих "президентських виборів", які відбулись 9 вересня на території Карабаху (Азербайджанська Республіка)", - повідомили в МЗС.

За словами міністерства, проведення цих так званих "президентських виборів" суперечить нормам і принципам міжнародного права, а їхні результати є нікчемними.

"Україна в черговий раз висловлює свою підтримку суверенітету і територіальній цілісності Азербайджанської Республіки в її міжнародно визнаних кордонах та виступає за врегулювання карабаського конфлікту політико-дипломатичним шляхом", - додали в МЗС.

Вибори в Нагірному Карабасі

Сьогодні "парламент" Нагірного Карабаху обрав новим главою самопроголошеної республіки Самвела Шахраманяна.

Шахраманян був єдиним кандидатом. Його кандидатуру підтримали 22 із 23 депутатів, один все ж проголосував проти.

Попередній очільник Нагірного Карабаху Араік Арутюнян про свою відставку оголосив 1 вересня. Він обіймав посаду президента з березня 2020 року. Після відставки він заявив, що поразка у війні з Азербайджаном 2020 року і пов'язані з нею складнощі "істотно знизили довіру до керівництва регіону".

Ситуація у Нагірному Карабаху

Збройний конфлікт у Нагірному Карабаху триває понад 30 років. При розпаді Радянського Союзу його територію у складі Азербайджанської РСР населяли переважно вірмени. 1991 року регіон за підтримки Вірменії проголосив "незалежність" і назвався Нагірно-Карабахською республікою.

У квітні в США представники Єревану та Баку провели новий раунд переговорів. У середині травня сторони домовилися відновити переговори про делімітацію кордонів та нормалізацію відносин між країнами.

А в травні влада Вірменії заявила про готовність визнати територію Азербайджану площею 86 600 кв. км, включаючи Нагірний Карабах.

Про який світ намагаються домовитися Єреван та Азербайджан, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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