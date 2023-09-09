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Украина не признает так называемых "выборов президента" на территории Карабаха

Фото: новый "глава" самопровозглашенной республики Самвел Шахраманян (росСМИ)
Автор: Карина Левицкая

Украина не признает так называемых "президентских выборов" на территории самопровозглашенного Карабаха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Украины.

"Министерство иностранных дел Украины осуждает проведение так называемых "президентских выборов", которые состоялись 9 сентября на территории Карабаха (Азербайджанская Республика)", - сообщили в МИД.

По словам министерства, проведение этих так называемых "президентских выборов" противоречит нормам и принципам международного права, а их результаты являются ничтожными.

"Украина в очередной раз выражает свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах и выступает за урегулирование карабахского конфликта политико-дипломатическим путем", - добавили в МИД.

Выборы в Нагорном Карабахе

Сегодня "парламент" Нагорного Карабаха избрал новым главой самопровозглашенной республики Самвела Шахраманяна.

Шахраманян был единственным кандидатом. Его кандидатуру поддержали 22 из 23 депутатов, один все же проголосовал против.

Предыдущий глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян о своей отставке объявил 1 сентября. Он занимал должность президента с марта 2020 года. После отставки он заявил, что поражение в войне с Азербайджаном в 2020 году и связанные с ней сложности "существенно снизили доверие к руководству региона".

Ситуация в Нагорном Карабахе

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе длится более 30 лет. При распаде Советского Союза его территорию в составе Азербайджанской ССР населяли преимущественно армяне. В 1991 году регион при поддержке Армении провозгласил "независимость" и представился Нагорно-Карабахской республикой.

В апреле в США представители Ереван и Баку провели новый раунд переговоров. В середине мая стороны договорились возобновить переговоры о делимитации границ и нормализации отношений между странами.

А в мае власти Армении заявили о готовности признать территорию Азербайджана площадью 86 600 кв. км, включая Нагорный Карабах.

О каком мире пытаются договориться Ереван и Азербайджан, – читайте в материале РБК-Украина.

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