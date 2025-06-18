Рада ухвалила законопроєкт про множинне громадянство: Шуляк розповіла, що зміниться

У Верховній Раді ухвалили у другому читанні законопроєкт №11469 - про множинне громадянство. Він допоможе зберегти звʼязки мільйонів українців, які були змушені виїхати під час повномасштабної війни та раніше, з батьківщиною, залучати інвестиції з-за кордону і адаптувати Україну до європейських стандартів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга народу" Олени Шуляк, яка спростувала ряд фейків щодо ухваленого закону.

За її словами, головна мета ухваленого законопроєкту "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України" - відновлення та збереження зв’язку з українцями по світу. Мета законопроєкту - протидія демографічній кризі, міграції та викликам війни. Це крок до збереження української нації, ії інтеграції до європейської правової спільноти.

"Це стратегічний крок для збереження єдності української нації в умовах війни, глобальної мобільності та великої діаспори. Він дозволяє мільйонам українців, які були змушені виїхати під час повномасштабної війни та раніше, зберегти зв’язок з Батьківщиною, залучати інвестиції з-за кордону, визнавати внесок діаспори у розвиток і захист держави, а також адаптувати Україну до європейських стандартів", - пояснила Олена Шуляк.

Вона додала, що практика множинного громадянства діє у більше ніж 100 країн світу, включно з більшістю країн Європейського Союзу. Ба більше - 90% українців за кордоном знаходяться в країнах, де дозволено множинне громадянство. Якщо це можливо в Канаді, Німеччині, Ізраїлі, Польщі, наголосила Шуляк, це має бути можливим і в Україні, залишаючись при цьому безпечною і контрольованою практикою, яка, підкреслила вона, не допускає громадянства з країнами-агресорами. Так, Кабмін в подальшому затвердить перелік країн, з якими дозволене множинне громадянство, що захистить державу від зловживань.

"Це не "паспорт для всіх", а механізм для своїх, українців. Він визнає на законодавчому рівні реальність, яка вже існує. Десятки тисяч українців мають кілька громадянств - без належного правового регулювання. Закон створює чіткі, контрольовані умови замість сірого поля - особа, яка має інший паспорт, але є громадянином України, на території нашої держави визнається лише громадянином України", - пояснила Олена Шуляк.

Водночас, вона спростувала ряд поширених помилок у трактуванні цілей множинного громадянства. Так, цей законопроєкт не легалізує російські паспорти, оскільки чинне законодавство забороняє множинне громадянство з державою-агресором. Добровільне набуття громадянства рф - підстава для втрати українського, крім випадків примусової паспортизації на ТОТ - вона не є підставою для втрати українського громадянства.

Крім цього, вказала Шуляк, конституція України говорить про єдине громадянство України як інституцію, а не як заборону іншого паспорта, тобто вона не забороняє бути біпатридом. Втім, виборчі права надаються лише тим, хто є громадянином України.

"Закон запроваджує рівні умови для громадянства - в тому числі через кваліфікаційні вимоги: знання мови, історії, Конституції і поваги до неї, підтвердження зв’язку з Україною. Роздачі паспортів кому завгодно не буде - навпаки, будуть чіткі та зрозумілі критерії і спрощення процедур для українців у світі", - зауважила Олена Шуляк.

Наостанок вона додала, що нове законодавство не скасовує військові обов’язки для громадян України, незалежно від наявності іншого громадянства. Усі правові наслідки зберігаються - у тому числі відповідальність за ухилення. Водночас, парламентарка спростувала інформацію щодо множинного громадянства як інструменту, який дозволить іноземцям безперешкодно скуповувати українську землю - цей закон не змінює чинного земельного законодавства. Є чіткі норми закону для громадян України та іноземних громадян.