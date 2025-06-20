Украина признает двойное гражданство: кому разрешено и какие ограничения

Верховная Рада Украины 18 июня приняла во втором чтении законопроект №11469 , который закладывает правовую основу для признания множественного гражданства.

О ключевых изменениях, исключениях, ограничениях и преимуществах новации, в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат, старший юрист Expatpro Екатерина Затулко .

Это впервые в истории, когда государство публично признает возможность сочетания украинского паспорта с гражданством других стран. Закон вступит в силу через 6 месяцев после официального опубликования (при условии подписания президентом).

Кто сможет иметь несколько гражданств

Адвокат объясняет, что закон не предусматривает автоматического получения второго гражданства для всех. Он лишь позволяет признавать множественное гражданство в предусмотренных законом случаях, в частности:

дети, которые при рождении получают несколько гражданств;

украинские дети, усыновленные иностранцами;

граждане Украины, которые автоматически приобретают другое гражданство через брак;

случаи, когда украинцы автоматически получили иностранный паспорт без подачи заявления;

иностранцы из "дружественных" государств (перечень составит Кабмин), которые получают украинское гражданство в упрощенном порядке;

украинцы, которые приобрели гражданство таких "дружественных" стран.

Ограничения и исключения

Закон не касается граждан стран-агрессоров (в частности РФ и Беларуси). Также множественное гражданство запрещено для:

госслужащих и судей (в соответствии с действующим законодательством);

лиц, которые добровольно приобрели гражданство страны-агрессора или другого государства вне перечня Кабмина;

лиц, которые не сдали обязательные экзамены (язык, Конституция, история) в течение 3 лет после получения гражданства;

лиц, проходивших военную службу в армии государства-агрессора или оккупанта.

Что меняется для иностранцев

Для получения украинского гражданства в упрощенном порядке отныне не будут требовать отказа от другого паспорта - но только для граждан стран из перечня, который составит правительство (ориентир - страны ЕС и те, которые ввели санкции против РФ).

Вместе с тем, усложняется процедура для иностранцев, которые хотят стать гражданами Украины:

надо прожить 5 лет на основании временного вида на жительство;

потом получить постоянный вид и еще 5 лет прожить на его основе;

только после этого - подавать заявление на гражданство.

Исключения остаются для тех, кто имеет заслуги перед государством, служил в ВСУ, находится в браке с украинцем более 3 лет или имеет статус зарубежного украинца.

Закон создает механизм возвращения гражданства для лиц из украинской диаспоры, которые потеряли его из-за эмиграции. Это открывает путь для восстановления связей с миллионами украинцев по всему миру.

Что еще стоит знать

Конституция Украины остается неизменной: принцип "единого гражданства" сохраняется. Как это будет сосуществовать с новым законом - должен решить Конституционный суд, который пока не работает в полном составе.

Закон не меняет другие сферы: налоговое, социальное, военное и избирательное законодательство остаются в силе.

Перечень "дружественных стран" и детальные процедуры должны быть определены в подзаконных актах.

Что означает для страны

Закон о множественном гражданстве - важный сигнал для диаспоры, партнеров Украины и тех, кто оказался в сложном правовом положении. Он признает реальность: десятки тысяч украинцев имеют иностранные паспорта.

Это также шанс укрепить связь со специалистами за рубежом, облегчить возвращение домой, способствовать инвестициям и глобальному партнерству. В то же время, реализация новых правил зависит от политической воли и эффективного подзаконного регулирования.