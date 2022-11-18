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Україна вийшла з угоди про спільний з Росією науковий центр

Фото: Україна вийшла з угоди про спільний з Росією науковий центр (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Під час чергового засідання Кабміну, було прийнято рішення про вихід України з угоди про заснування Міжнародного центру наукової та технічної інформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука.

Як відзначив Мельничук, під час сьогоднішнього засідання уряду було прийнято рішення щодо виходу України з угоди про спільний з Росією науковий центр.

"Здійснено вихід України з Угоди про заснування Міжнародного центру наукової та технічної інформації, вчиненої 27.02.1969 у місті Москва", - пише представник уряду у Верховній раді.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна розірвала угоду з Білоруссю про уникнення подвійного оподаткування, яка діяла з 1994 року. Також було прийнято рішення про вихід з угоди з Росією, яка стосувалася реекспорту товарів та порядку видачі дозволу на реекспорт у двосторонніх відносинах.

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