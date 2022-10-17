Україна розірвала ще одну торгівельну угоду з Росією

Кабінет міністрів України ухвалив рішення припинення дії протоколу з урядом Російської Федерації по реалізації угоди про реекспорт товарів та порядок видачі дозволу на реекспорт у двосторонніх відносинах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 14 жовтня 2022 р. № 1158 .

У вересні Кабінет міністрів ухвалив постанову про повну заборону експорту товарів з України до Росії. Попри майже розрив торгівельних відносин з агресором після початку війни, Україна продовжує транзит російських нафти та газу до країн ЄС.

Кабмін доручив Міністерству закордонних справ в установленому порядку повідомити уряду Російської Федерації про припинення дії протоколу від 15 квітня 1994 року.

Нагадаємо, спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що Україна не може розірвати всі раніше укладені угоди з Росією та Білоруссю, оскільки є низка таких, що мають залишатися - вони стосуються прав людини.

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