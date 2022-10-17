ua ru
Пн, 17 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна розірвала ще одну торгівельну угоду з Росією

Новость на русском →
Україна, Понеділок 17 жовтня 2022 15:50
Україна розірвала ще одну торгівельну угоду з Росією Фото: Кабін розірвав угоду про реекспорт товарів з Росією (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України ухвалив рішення припинення дії протоколу з урядом Російської Федерації по реалізації угоди про реекспорт товарів та порядок видачі дозволу на реекспорт у двосторонніх відносинах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 14 жовтня 2022 р. № 1158.

Кабмін доручив Міністерству закордонних справ в установленому порядку повідомити уряду Російської Федерації про припинення дії протоколу від 15 квітня 1994 року.

У вересні Кабінет міністрів ухвалив постанову про повну заборону експорту товарів з України до Росії. Попри майже розрив торгівельних відносин з агресором після початку війни, Україна продовжує транзит російських нафти та газу до країн ЄС.

Нагадаємо, спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що Україна не може розірвати всі раніше укладені угоди з Росією та Білоруссю, оскільки є низка таких, що мають залишатися - вони стосуються прав людини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України
NEWS
У чому складність збити іранський дрон та яка система ППО допоможе: відповідь експерта
У чому складність збити іранський дрон та яка система ППО допоможе: відповідь експерта
DAILY
Бунт проти Путіна. Коли в Росії повалять диктатора і що це змінить для України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Бунт проти Путіна. Коли в Росії повалять диктатора і що це змінить для України