Украина вышла из соглашения о совместном с Россией научном центре

Во время очередного заседания Кабмина, было принято решение о выходе Украины из соглашения об основании Международного центра научной и технической информации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram - канал представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука.

Как отметил Мельничук, в ходе сегодняшнего заседания правительства было принято решение о выходе Украины из соглашения о совместном с Россией научном центре.

"Совершен выход Украины из Соглашения об учреждении Международного центра научной и технической информации, совершенной 27.02.1969 в городе Москва", - пишет представитель правительства в Верховной раде.