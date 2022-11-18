Украина вышла из соглашения о совместном с Россией научном центре

Во время очередного заседания Кабмина, было принято решение о выходе Украины из соглашения об основании Международного центра научной и технической информации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука.
Как отметил Мельничук, в ходе сегодняшнего заседания правительства было принято решение о выходе Украины из соглашения о совместном с Россией научном центре.
"Совершен выход Украины из Соглашения об учреждении Международного центра научной и технической информации, совершенной 27.02.1969 в городе Москва", - пишет представитель правительства в Верховной раде.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украина расторгла соглашение с Белорусью об избежании двойного налогообложения, которое действовало с 1994 года. Также было принято решение о выходе из соглашения с Россией, которое касалось реэкспорта товаров и порядка выдачи разрешения на реэкспорт в двусторонних отношениях.
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