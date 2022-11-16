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Україна розірвала угоду про подвійне оподаткування з Білоруссю: що це означає

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Україна, Середа 16 листопада 2022 16:51
Україна розірвала угоду про подвійне оподаткування з Білоруссю: що це означає Фото: за припининення угоди про подвійне оподаткування з Білоруссю проголосували 304 депутати (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Тетяна Зарембо

Верховна рада припинила дію угоди між Україною та Білоруссю про уникнення подвійного оподаткування, яка діяла з 1994 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів України.

Розірвання цієї угоди дасть змогу припинити застосування норм, встановлених у цьому документі. Це сприятиме:

  • недопущенню поповнення бюджету країни, що сприяє агресору, за допомогою надання Україною пільгових умов оподаткування для резидентів Республіки Білорусь, що здійснюють діяльність в Україні. Після припинення дії угоди до всіх доходів резидентів Білорусі, одержаних із джерел в Україні, буде застосована загальна ставка оподаткування у розмірі 15% замість пільгової ставки 10% на проценти;
  • недопущенню втрат бюджету України через зарахування податку, сплаченого в Білорусі резидентами України, що здійснюють діяльність у цій країні;
  • звільненню України від взятих на себе зобов'язань щодо обміну інформацією з фіскальних питань з Республікою Білорусь.

За інформацією народного депутата Ярослава Железняка, за відповідну постанову №0170 віддали голоси 304 депутати.

Нещодавно Верховна рада ухвалила законопроєкт №8008, яким забезпечується захист фінансової системи України від дій Росії.

Сьогодні, 16 листопада, Європейський Союз оголосив, що може представити новий пакет санкційних обмежень проти Росії та Білорусі наприкінці листопада. Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк.

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