Україна розірвала угоду про подвійне оподаткування з Білоруссю: що це означає

Верховна рада припинила дію угоди між Україною та Білоруссю про уникнення подвійного оподаткування, яка діяла з 1994 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів України .

Розірвання цієї угоди дасть змогу припинити застосування норм, встановлених у цьому документі. Це сприятиме:

Нещодавно Верховна рада ухвалила законопроєкт №8008, яким забезпечується захист фінансової системи України від дій Росії.

Сьогодні, 16 листопада, Європейський Союз оголосив, що може представити новий пакет санкційних обмежень проти Росії та Білорусі наприкінці листопада. Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк.

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