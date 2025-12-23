Україна вийшла із рейтингу "обмеженого дефолту". Що цьому сприяло?

Агентство оновило кредитний рейтинг України у вищу сторону, оскільки, за його оцінками, Україна нормалізувала відносини з більшістю комерційних кредиторів.

Fitch відмічає, що 18 грудня було повідомлено про те, 99% власників ВВП-варантів погодилися обміняти свої папери на облігації України класу "ССС+" (високий ризик дефолту) із коефіцієнтом 1,34 (1,34 долари в облігаціях за 1 долар у варантах). Нові облігації мають підвищений відсоток виплати за ними – з 4% до 7,25% та погашення у 2032 році.

Власники ВВП-варантів, які не погодилися автоматично обміняти свої папери на згадані облігації, отримають боргові інструменти класу В з коефіцієнтом 1,36 (1,36 долара в нових облігаціях за 1 долар у ВВП-варантах) та термінами погашення у 2030 та 2034 роках.

До цього факта агентство додає успішну реструктуризацію державного боргу у серпні 2024 року. "Україна вже реструктуризувала 98% комерційного зовнішнього державного та гарантованого державою боргу", - підсумовується у повідомленні.

Також агентство взяло до уваги, що 19 грудня ЄС погодив надання Україні кредиту у розмірі 90 млрд доларів, що відповідає 50% ВВП країни. "Це покриє потреби у фінансуванні (України - ред.) на понад рік, зменшуючи ризики стійкості боргу в короткостроковій перспективі", - підкреслили в агентстві.

Очікування миру агентством Fitch

Агентство навело кредитні ризики України і серед них вказало воєнний фактор. Незважаючи на поточні зусилля адміністрації США, щодо припинення вогню, зазначає агентство, ключові питання (включно з територіями) переговорів з РФ залишаються невирішеними. "Як наслідок, Fitch не очікує зменшення обсягу бойових дій у найближчій перспективі", - йдеться у повідомленні.