Україна вийшла із рейтингу "обмеженого дефолту". Що цьому сприяло?

Міжнародне рейтингове агентство Fitch 22 грудня підвищило довгостроковий кредитний рейтинг України із рівня обмеженого дефолту (англ. Restricted default) до переддефолтного рівня ССС (дуже високий кредитний ризик).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію агентства Fitch.
Агентство оновило кредитний рейтинг України у вищу сторону, оскільки, за його оцінками, Україна нормалізувала відносини з більшістю комерційних кредиторів.
Fitch відмічає, що 18 грудня було повідомлено про те, 99% власників ВВП-варантів погодилися обміняти свої папери на облігації України класу "ССС+" (високий ризик дефолту) із коефіцієнтом 1,34 (1,34 долари в облігаціях за 1 долар у варантах). Нові облігації мають підвищений відсоток виплати за ними – з 4% до 7,25% та погашення у 2032 році.
Власники ВВП-варантів, які не погодилися автоматично обміняти свої папери на згадані облігації, отримають боргові інструменти класу В з коефіцієнтом 1,36 (1,36 долара в нових облігаціях за 1 долар у ВВП-варантах) та термінами погашення у 2030 та 2034 роках.
До цього факта агентство додає успішну реструктуризацію державного боргу у серпні 2024 року. "Україна вже реструктуризувала 98% комерційного зовнішнього державного та гарантованого державою боргу", - підсумовується у повідомленні.
Також агентство взяло до уваги, що 19 грудня ЄС погодив надання Україні кредиту у розмірі 90 млрд доларів, що відповідає 50% ВВП країни. "Це покриє потреби у фінансуванні (України - ред.) на понад рік, зменшуючи ризики стійкості боргу в короткостроковій перспективі", - підкреслили в агентстві.
Агентство навело кредитні ризики України і серед них вказало воєнний фактор. Незважаючи на поточні зусилля адміністрації США, щодо припинення вогню, зазначає агентство, ключові питання (включно з територіями) переговорів з РФ залишаються невирішеними. "Як наслідок, Fitch не очікує зменшення обсягу бойових дій у найближчій перспективі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаймо, під час попереднього перегляду 14 листопада агентство Fitch підтвердило кредитний рейтинг України на рівні "обмежений дефолт". Такий рейтинг був встановлений у середині серпня 2024 року після пониження із переддефолтних рівнів і зберігався, відповідно, з 13 серпня 2024 року по 22 грудня 2025 року. Протягом цього періоду він неодноразово був підтверджений аналітиками Fitch.
ВВП-варанти були випущені в рамках боргової операції, яку наприкінці 2015 року провела тодішній міністр фінансів України Наталія Яресько. Кредитори погодилися списати Україні частину зовнішніх боргів (майже 4 млрд доларів) і перенести терміни виплати за сумою 15,4 млрд доларів, а в якості компенсації Україна випустила ВВП-варанти – боргові інструменти, виплати за якими прив'язані до зростання ВВП. Наприклад, якщо ВВП зростає в діапазоні 3-4%, тоді кредитори отримують суму у розмірі близько 3% ВВП.
У публікації РБК-Україна представлені деталі переговорів уряду із власниками ВВП-варантів, які проводилися у квітні 2025 року.