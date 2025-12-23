Украина вышла из рейтинга "ограниченного дефолта". Что этому способствовало?

Международное рейтинговое агентство Fitch 22 декабря повысило долгосрочный кредитный рейтинг Украины с уровня ограниченного дефолта (англ. Restricted default) до преддефолтного уровня ССС (очень высокий кредитный риск).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию агентства Fitch.
Агентство обновило кредитный рейтинг Украины в более высокую сторону, поскольку, по его оценкам, Украина нормализовала отношения с большинством коммерческих кредиторов.
Fitch отмечает, что 18 декабря было сообщено о том, 99% держателей ВВП-варрантов согласились обменять свои бумаги на облигации Украины класса "ССС+" (высокий риск дефолта) с коэффициентом 1,34 (1,34 доллара в облигациях за 1 доллар в варрантах). Новые облигации имеют повышенный процент выплаты по ним - с 4% до 7,25% и погашение в 2032 году.
Владельцы ВВП-варрантов, которые не согласились автоматически обменять свои бумаги на упомянутые облигации, получат долговые инструменты класса В с коэффициентом 1,36 (1,36 доллара в новых облигациях за 1 доллар в ВВП-варрантах) и сроками погашения в 2030 и 2034 годах.
К этому факту агентство добавляет успешную реструктуризацию государственного долга в августе 2024 года. "Украина уже реструктуризировала 98% коммерческого внешнего государственного и гарантированного государством долга", - подытоживается в сообщении.
Также агентство приняло во внимание, что 19 декабря ЕС согласовал предоставление Украине кредита в размере 90 млрд долларов, что соответствует 50% ВВП страны. "Это покроет потребности в финансировании (Украины - ред.) более чем на год, уменьшая риски устойчивости долга в краткосрочной перспективе", - подчеркнули в агентстве.
Агентство привело кредитные риски Украины и среди них указало военный фактор. Несмотря на текущие усилия администрации США, по прекращению огня, отмечает агентство, ключевые вопросы (включая территории) переговоров с РФ остаются нерешенными. "Как следствие, Fitch не ожидает уменьшения объема боевых действий в ближайшей перспективе", - говорится в сообщении.
Напомним, во время предыдущего пересмотра 14 ноября агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Украины на уровне "ограниченный дефолт". Такой рейтинг был установлен в середине августа 2024 года после понижения с преддефолтных уровней и сохранялся, соответственно, с 13 августа 2024 года по 22 декабря 2025 года. В течение этого периода он неоднократно был подтвержден аналитиками Fitch.
ВВП-варранты были выпущены в рамках долговой операции, которую в конце 2015 года провела тогдашний министр финансов Украины Наталья Яресько. Кредиторы согласились списать Украине часть внешних долгов (почти 4 млрд долларов) и перенести сроки выплаты по сумме 15,4 млрд долларов, а в качестве компенсации Украина выпустила ВВП-варранты - долговые инструменты, выплаты по которым привязаны к росту ВВП. Например, если ВВП растет в диапазоне 3-4%, тогда кредиторы получают сумму в размере около 3% ВВП.
В публикации РБК-Украина представлены детали переговоров правительства с держателями ВВП-варрантов, которые проводились в апреле 2025 года.