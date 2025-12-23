Украина вышла из рейтинга "ограниченного дефолта". Что этому способствовало?

Агентство обновило кредитный рейтинг Украины в более высокую сторону, поскольку, по его оценкам, Украина нормализовала отношения с большинством коммерческих кредиторов.

Fitch отмечает, что 18 декабря было сообщено о том, 99% держателей ВВП-варрантов согласились обменять свои бумаги на облигации Украины класса "ССС+" (высокий риск дефолта) с коэффициентом 1,34 (1,34 доллара в облигациях за 1 доллар в варрантах). Новые облигации имеют повышенный процент выплаты по ним - с 4% до 7,25% и погашение в 2032 году.

Владельцы ВВП-варрантов, которые не согласились автоматически обменять свои бумаги на упомянутые облигации, получат долговые инструменты класса В с коэффициентом 1,36 (1,36 доллара в новых облигациях за 1 доллар в ВВП-варрантах) и сроками погашения в 2030 и 2034 годах.

К этому факту агентство добавляет успешную реструктуризацию государственного долга в августе 2024 года. "Украина уже реструктуризировала 98% коммерческого внешнего государственного и гарантированного государством долга", - подытоживается в сообщении.

Также агентство приняло во внимание, что 19 декабря ЕС согласовал предоставление Украине кредита в размере 90 млрд долларов, что соответствует 50% ВВП страны. "Это покроет потребности в финансировании (Украины - ред.) более чем на год, уменьшая риски устойчивости долга в краткосрочной перспективе", - подчеркнули в агентстве.

Ожидания мира агентством Fitch

Агентство привело кредитные риски Украины и среди них указало военный фактор. Несмотря на текущие усилия администрации США, по прекращению огня, отмечает агентство, ключевые вопросы (включая территории) переговоров с РФ остаются нерешенными. "Как следствие, Fitch не ожидает уменьшения объема боевых действий в ближайшей перспективе", - говорится в сообщении.