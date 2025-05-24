Fitch підтвердило рейтинг України на рівні "обмежений дефолт": які підстави

Міжнародне агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті на рівні "Обмежений дефолт" (RD).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення агентства міжнародного агентства Fitch Ratings .

Fitch вважає, що Україна все ще проходить широку реструктуризацію, і її державні гарантії за ВВП-варантами перейдуть у розряд проблемних тільки після дати платежу 31 травня.

"Довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті залишиться в статусі "обмеженого дефолту" доти, доки країна не нормалізує відносини з переважною більшістю зовнішніх комерційних кредиторів", - ідеться в повідомленні.

Fitch Ratings зазначає, що Україна і власники ВВП-варантів (2,6 млрд доларів) не змогли домовитися про реструктуризацію.

Також залишається нереструктурованим зовнішній комерційний кредит Cargill на 0,7 млрд доларів (платежі припинені з 3 вересня 2024 року).

Крім того, після реструктуризації торік державних єврооблігацій "Укренерго" досягло попередньої угоди про реструктуризацію своїх гарантованих державою єврооблігацій на суму 825 млн дол. (платежі припинено з 9 листопада 2024 року), яку має бути завершено до липня.