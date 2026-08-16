Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших центрів Wildberries, - Міноборони

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Російська логістика продовжує відчувати наслідки війни. Сім із десяти найбільших центрів Wildberries у РФ вже виведено з ладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Один із останніх об'єктів компанії припинив роботу після масштабної атаки безпілотників на Підмосков'я в ніч на неділю, 16 серпня. Зокрема, разом зі складом у Домодєдово не працює логістичний вузол Wildberries в індустріальному парку "Коледіно". За площею це був найбільший склад компанії - близько 250 тисяч квадратних метрів. Таким чином, українські удари позначилися на значній частині найбільших логістичних потужностей російського маркетплейсу. "Російська логістика гостро відчуває наслідки війни, яку РФ принесла в Україну", - підсумували в Міноборони.