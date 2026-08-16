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Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших центрів Wildberries, - Міноборони

15:12 16.08.2026 Нд
1 хв
Один за одним вибувають найбільші об'єкти. Що відбувається з логістикою Wildberries у РФ?
aimg Марія Науменко
Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших центрів Wildberries, - Міноборони Фото: логістичний центр Wildberries у Москві (Getty Images)
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Російська логістика продовжує відчувати наслідки війни. Сім із десяти найбільших центрів Wildberries у РФ вже виведено з ладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Один із останніх об'єктів компанії припинив роботу після масштабної атаки безпілотників на Підмосков'я в ніч на неділю, 16 серпня.

Зокрема, разом зі складом у Домодєдово не працює логістичний вузол Wildberries в індустріальному парку "Коледіно". За площею це був найбільший склад компанії - близько 250 тисяч квадратних метрів.

Таким чином, українські удари позначилися на значній частині найбільших логістичних потужностей російського маркетплейсу.

"Російська логістика гостро відчуває наслідки війни, яку РФ принесла в Україну", - підсумували в Міноборони.

Нагадаємо, у ніч на 16 серпня українські дрони FP-1 уразили великий логістичний комплекс Wildberries у Коледино Московської області. Після удару на території складу спалахнула масштабна пожежа.

Також 14 серпня ЗСУ вдарили по великому складу Wildberries за 150 км від Москви.

Раніше супутниковий знімок показав наслідки удару по складу Wildberries у Башкортостані - вогонь знищив майже 30 тисяч квадратних метрів будівлі, приблизно п'яту частину всього комплексу.

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