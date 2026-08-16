Украина вывела из строя 7 из 10 крупнейших центров Wildberries, - Минобороны
Российская логистика продолжает ощущать последствия войны. Семь из десяти крупнейших центров Wildberries в РФ уже выведены из строя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Один из последних объектов компании прекратил работу после масштабной атаки беспилотников на Подмосковье в ночь на воскресенье, 16 августа.
В частности, вместе с составом в Домодедово не работает логистический узел Wildberries в индустриальном парке "Коледино". По площади это был самый большой склад компании – около 250 тысяч квадратных метров.
Таким образом, украинские удары сказались на значительной части логистических мощностей российского маркетплейса.
"Российская логистика остро ощущает последствия войны, которую РФ принесла в Украину", - подытожили в Минобороны.
Напомним, в ночь на 16 августа украинские дроны FP-1поразили крупный логистический комплекс Wildberries в Коледино Московской области. После удара на территории склада вспыхнул масштабный пожар.
Также 14 августа ВСУ ударили по большому составу Wildberries в 150 км от Москвы.
Ранее спутниковый снимок показал последствия удара по составу Wildberries в Башкортостане – огонь уничтожил почти 30 тысяч квадратных метров здания, примерно пятую часть всего комплекса.