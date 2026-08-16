Украина вывела из строя 7 из 10 крупнейших центров Wildberries, - Минобороны

Российская логистика продолжает ощущать последствия войны. Семь из десяти крупнейших центров Wildberries в РФ уже выведены из строя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

Один из последних объектов компании прекратил работу после масштабной атаки беспилотников на Подмосковье в ночь на воскресенье, 16 августа.

В частности, вместе с составом в Домодедово не работает логистический узел Wildberries в индустриальном парке "Коледино". По площади это был самый большой склад компании – около 250 тысяч квадратных метров.

Таким образом, украинские удары сказались на значительной части логистических мощностей российского маркетплейса.

"Российская логистика остро ощущает последствия войны, которую РФ принесла в Украину", - подытожили в Минобороны.