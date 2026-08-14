ЗСУ вгатили по великому складу Wildberries за 150 км від Москви

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Тверської області Віталія Корольова.

Що відомо про пошкодження складу

Голова Тверської області Віталій Корольов розповів, що стіну складського приміщення Wildberries пошкодило "уламками безпілотника". За його словами, це сталося у Калінінському окрузі регіону.

На підприємстві після влучання уламків виникло задимлення. Його уже ліквідували.

Корольов також повідомив, що працівники складу не постраждали внаслідок атаки.

Згідно з повідомленнями росЗМІ, мова йде про логістичний комплекс Wildberries в особливій економічній зоні "Еммаус" (Емаус) Калінінського округу Тверської області, за 150 км від Москви.

Перша черга складського комплексу площею 77 тисяч квадратних метрів була введена в експлуатацію 30 квітня 2026 року, а після завершення будівництва загальна площа об'єкта повинна скласти 150 тисяч квадратних метрів.

Атаки на склади Wildberries у Росії: що відбувалось раніше

Нагадаємо, супутниковий знімок показав наслідки удару по складу Wildberries у Башкортостані - вогонь знищив майже 30 тисяч квадратних метрів будівлі, приблизно п'яту частину всього комплексу.