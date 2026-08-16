Українські дрони FP-1 уразили один з найбільших складів Wildberries під Москвою
Сили оборони України вночі 16 серпня уразили логістичний хаб Wildberries у Коледино Московської області українськими дронами FP-1.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram компанії Fire Point та моніторингові Telegram-канали.
Склад палає вже декілька годин. Над місцем удару здійнявся величезний клуб чорного диму.
Варто зазначити, що це один із найбільших логістичних комплексів компанії - його площа становить близько 250 000 кв.м.
Об'єкт використовується для зберігання, сортування та розподілу товарів подвійного призначення.
Також після ударів дронів горить мультимодальний логістичний комплекс "Північне Домодєдово" у Домодєдово.
Атака на Москву
Нагадаємо, у ніч на 16 серпня безпілотники масовано атакували Москву.
Атака тривала кілька годин поспіль, мер міста Сергій Собянін повідомляв про нові збиті безпілотники практично щогодини.
Пізніше у мережі з'явилися повідомлення про можливе влучання в район Коледіно - саме там розташований один із логістичних комплексів Wildberries.