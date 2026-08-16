Фото: українські дрони FP-1 уразили один з найбільших складів Wildberries під Москвою (Fire Point)

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Сили оборони України вночі 16 серпня уразили логістичний хаб Wildberries у Коледино Московської області українськими дронами FP-1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram компанії Fire Point та моніторингові Telegram-канали.

Склад палає вже декілька годин. Над місцем удару здійнявся величезний клуб чорного диму. Варто зазначити, що це один із найбільших логістичних комплексів компанії - його площа становить близько 250 000 кв.м. Об'єкт використовується для зберігання, сортування та розподілу товарів подвійного призначення. Також після ударів дронів горить мультимодальний логістичний комплекс "Північне Домодєдово" у Домодєдово.