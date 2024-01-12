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Україна витіснила російський флот на південний схід Чорного моря, - Буданов

Фото: начальник ГУР МО Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олександр Білоус

Постійні атаки на російський флот дозволили витіснити його до південно-східної частини та відновити судноплавство. Північна частина контролюється Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю начальника ГУР Міноборони Кирила Буданова виданню Le Monde.

"Ми регулярно атакуємо військовий флот і портові споруди противника, тож росіянам поспіхом довелось перекидати все на південний схід. Вони намагаються створити військово-морську базу в Очамчире на окупованій території Грузії", - сказав він.

За його словами, північна частина Чорного моря перебуває під контролем України, як і газовидобувні платформи. "Морські експортні коридори, які дуже важливі для нашої економіки, знову функціонують, навіть попри ризики", - додав Буданов.

Начальник ГУР Міноборони повідомив, що у 2023 році відбулись перші українські висадки на територію тимчасово окупованого Криму, "хоча дехто вважав їх неможливими".

"Це дає надію - особливо українцям на півострові, які уже 10 років живуть під російською окупацією, і багато хто з них уже почав опускати руки", - повідомив він.

Втеча російського флоту

Нагадаємо, після ударів по базах російського флоту в окупованому Криму значна частина кораблів була виведена до Новоросійська.

Крім того, наприкінці 2023 року з'явилися повідомлення про те, що Росія розмістить кораблі Чорноморського флоту на базі в Абхазії, грузинському регіоні, окупованому Москвою на початку 1990-х.

Як заявив командувач Військово-морських сил України віце-адмірал Олексій Неїжпапа кораблі російського військового флоту будуть законними цілями для України де б не були, у будь-якому місці світового океану. Так він відповів на питання, чи буде російська база в Абхазії законною ціллю для України.

Після виходу Росії із "зернової угоди" в липні минулого року було створено спеціальний морський коридор, зокрема, для захисту зерна, що надходить із портів. За даними ВМС, робота коридору вийшла на свої потужності до повномасштабного вторгнення Росії.

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ГУР