Украина вытеснила российский флот на юго-восток Черного моря, - Буданов

"Мы регулярно атакуем военный флот и портовые сооружения противника, поэтому россиянам в спешке пришлось перебрасывать все на юго-восток. Они пытаются создать военно-морскую базу в Очамчире на оккупированной территории Грузии", - сказал он.

По его словам, северная часть Черного моря находится под контролем Украины, как и газодобывающие платформы. "Морские экспортные коридоры, которые очень важны для нашей экономики, снова функционируют даже несмотря на риски", - добавил Буданов.

Начальник ГУР Минобороны сообщил, что в 2023 году состоялись первые украинские высадки на территорию временно оккупированного Крыма, "хотя некоторые считали их невозможными".

"Это дает надежду - особенно украинцам на полуострове, которые уже 10 лет живут под российской оккупацией, и многие из них уже начали опускать руки", - сообщил он.

Бегство российского флота

Напомним, после ударов по базам российского флота в оккупированном Крыму значительная часть кораблей была выведена в Новороссийск.

Кроме того, в конце 2023 года появились сообщения о том, что Россия разместит корабли Черноморского флота на базе в Абхазии, грузинском регионе, оккупированном Москвой в начале 1990-х.

Как заявил командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа корабли российского военного флота будут законными целями для Украины где бы ни были, в любом месте мирового океана. Так он ответил на вопрос, будет ли российская база в Абхазии законной целью Украины.

После выхода России из "зерновой сделки" в июле прошлого года был создан специальный морской коридор, в частности, для защиты поступающего из портов зерна. По данным ВМС, работа коридора вышла на свои мощности к полномасштабному вторжению России.