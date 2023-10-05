Росія сховає залишки Чорноморського флоту на новій базі в окупованій Абхазії

Росія розмістить кораблі Чорноморського флоту на базі в Абхазії, грузинському регіоні, окупованому Москвою на початку 1990-х.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю, яке голова окупаційної адміністрації регіону Аслан Бжанія дав російському виданню " Известия ".

"Ми підписали угоду і найближчим часом в Очамчирському районі буде пункт постійного базування військово-морського флоту РФ", - сказав так званий "президент" Абхазії.

Він дав це інтерв'ю наступного дня після зустрічі із президентом Володимиром Путіним.

Росія оголосила Абхазію та інший грузинський регіон, Південну Осетію, "незалежними державами" у 2008 році після того, як російські війська вторглися до Грузії.

Нагадаємо, Росія перебазувала майже півтора десятки кораблів Чорноморського флоту з окупованого Севастополя до Новоросійська, який є найбільшим портом на півдні РФ. Причиною стали постійні атаки на флот у Криму.

При цьому російські кораблі, боячись нових ударів, стали рідше залишати акваторію тимчасово окупованого Криму.