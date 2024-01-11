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Російський корабель у будь-якому місці світового океану буде ціллю для України, - ВМС

Одеса, Четвер 11 січня 2024 09:20
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Російський корабель у будь-якому місці світового океану буде ціллю для України, - ВМС Фото: командувач ВМС України Олексій Неїжпапа (facebook com ukroboronprom)
Автор: Наталія Юрченко

Кораблі під прапором Військово-морського флоту Росії будуть законними цілями для України де б не були, у будь-якому місці світового океану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Військово-морських сил України віцеадмірала Олексія Неїжпапу в інтерв'ю "Українській правді".

Командувач ВМС прокоментував інформацію про будівництво в Абхазії нової морської бази.

"Є така інформація. Це не зовсім база, а пункт базування, скоріше всього, для розосередження корабельного складу. Тому що не можна тримати весь флот на одній базі. Тим більше Новоросійськ не дуже приємний порт для базування через погодні умови, особливо взимку", - сказав він.

Як пояснив Неїжпапа, база у Севастополі дуже закрита, захищена від вітрів і географічно вдала для стоянки кораблів. А порт Новоросійська навпаки незручний для стоянки кораблів.

На питання про те, чи буде російська база в Абхазії законною ціллю для України, він відповів: "Для нас законна ціль - будь-який корабель, який несе Андріївський прапор Військово-морського флоту Росії. Де би він не був у будь-якому місці світового океану".

Росія захопила море

Варто зазначити, що Росія використовує Чорне та Азовське моря у своїх військових цілях. Наразі Азовське море повністю знаходиться під контролем РФ.

Домінування Росії у Чорному морі вдалося зменшити після звільнення острова Зміїний. Після виходу Москви з "зернової угоди" цивільне судноплавство знову опинилися під загрозою. Проте російську блокаду Чорного моря вдається проривати. Цивільні судна з українським зерном почали виходити з портів Одеської області.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Україна отримає військові кораблі, щоб захистити судна, які йтимуть "зерновим коридором".

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