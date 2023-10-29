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Україна випробовує новий дрон-розміновувач: що про нього відомо

Україна, Неділя 29 жовтня 2023 19:19
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Україна випробовує новий дрон-розміновувач: що про нього відомо Фото: Україна випробовує новий дрон-розміновувач (pixabay-com)
Автор: Каріна Левицька

Військові тестують український автономний дрон-розміновувач ST1, який допомагає саперам очищувати від вибухівки території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

За даними Сил оборони, ST1 - автономний дрон для пошуку мін. Він обладнаний котушкою індуктивності та сенсорами, які дають змогу облітати перешкоди на низькій висоті.

Також на борту дрона присутній потужний мікрокомп’ютер, який обробляє дані та передає їх саперам у режимі реального часу.

Україна випробовує новий дрон-розміновувач: що про нього відомо

Фото: на фото - готовий експериментальний зразок, який розробники активно тестують у польових умовах (t.me/SJTF_Odes)

У середньому ST1 працює в 4 рази швидше за людину.

"Це значно прискорить процес розмінування українських територій та зробить його безпечнішим. Наприклад, сапери ДСНС, ЗСУ, Нацполіції зможуть з безпечного місця керувати дроном та шукати міни", - наголосили військові.

Виробництво дронів в Україні

На озброєнні Збройних сил України вже понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва.

Також раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів виділив цього року 40 мільярдів гривень для інвестицій в українських виробників безпілотників.

Нещодавно розробники Brave1 створили нову технологію для українських військових - наземний робот-камікадзе Ratel S. Він дозволяє вражати ворожі об'єкти з безпечної відстані.

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