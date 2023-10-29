Украина испытывает новый дрон-разминировщик: что о нем известно
Военные тестируют украинский автономный дрон-разминировщик ST1, который помогает саперам очищать от взрывчатки территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.
По данным Сил обороны, ST1 - автономный дрон для поиска мин. Он оборудован катушкой индуктивности и сенсорами, позволяющими облетать препятствия на низкой высоте.
Также на борту дрона присутствует мощный микрокомпьютер, обрабатывающий данные и передающий их саперам в режиме реального времени.
Фото: на фото – готовый экспериментальный образец, который разработчики активно тестируют в полевых условиях (t.me/SJTF_Odes)
В среднем ST1 работает в 4 раза быстрее человека.
"Это значительно ускорит процесс разминирования украинских территорий и сделает его более безопасным. Например, саперы ГСЧС, ВСУ, Нацполиции смогут с безопасного места управлять дроном и искать мины", - подчеркнули военные.
Производство дронов в Украине
На вооружении Вооруженных сил Украины уже более 20 новых наименований дронов украинского производства.
Также ранее сообщалось, что Кабинет министров выделил в этом году 40 миллиардов гривен для инвестиций в украинских производителей беспилотников.
Недавно разработчики Brave1 создали новую технологию для украинских военных - наземный робот-камикадзе Ratel S. Он позволяет поражать вражеские объекты с безопасного расстояния.
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