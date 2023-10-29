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Украина испытывает новый дрон-разминировщик: что о нем известно

Украина, Воскресенье 29 октября 2023 19:19
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Украина испытывает новый дрон-разминировщик: что о нем известно Фото: Украина испытывает новый дрон-разминчик (pixabay-com)
Автор: Карина Левицкая

Военные тестируют украинский автономный дрон-разминировщик ST1, который помогает саперам очищать от взрывчатки территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

По данным Сил обороны, ST1 - автономный дрон для поиска мин. Он оборудован катушкой индуктивности и сенсорами, позволяющими облетать препятствия на низкой высоте.

Также на борту дрона присутствует мощный микрокомпьютер, обрабатывающий данные и передающий их саперам в режиме реального времени.

Украина испытывает новый дрон-разминировщик: что о нем известно

Фото: на фото – готовый экспериментальный образец, который разработчики активно тестируют в полевых условиях (t.me/SJTF_Odes)

В среднем ST1 работает в 4 раза быстрее человека.

"Это значительно ускорит процесс разминирования украинских территорий и сделает его более безопасным. Например, саперы ГСЧС, ВСУ, Нацполиции смогут с безопасного места управлять дроном и искать мины", - подчеркнули военные.

Производство дронов в Украине

На вооружении Вооруженных сил Украины уже более 20 новых наименований дронов украинского производства.

Также ранее сообщалось, что Кабинет министров выделил в этом году 40 миллиардов гривен для инвестиций в украинских производителей беспилотников.

Недавно разработчики Brave1 создали новую технологию для украинских военных - наземный робот-камикадзе Ratel S. Он позволяет поражать вражеские объекты с безопасного расстояния.

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