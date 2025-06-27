Україна вимагає санкцій ЄС проти Бангладеш за імпорт краденого зерна, - ЗМІ

За даними видання, українське посольство в Нью-Делі надіслало до МЗС Бангладеш щонайменше чотири листи, в яких вказало судна та їхні реєстраційні номери, які перевозили понад 150 тисяч тонн зерна з російського порту Кавказ. У Києві стверджують: російські компанії змішують пшеницю з окупованих територій з російським зерном, щоб приховати її походження.

"Це злочин. Ми поділимося нашим розслідуванням з нашими колегами з Європейського Союзу та люб'язно попросимо їх вжити відповідних заходів", - цитує агенство слова посла України в Індії Олександра Поліщука.

Українські дипломати попередили Дакку (ред.- столиця Бангладеш) про можливі "серйозні наслідки", включно з санкціями не лише щодо компаній-імпортерів, а й щодо чиновників, які свідомо сприяють торгівлі викраденим зерном.

Євросоюз наразі не застосував обмежувальних заходів до відповідних суден, однак, як зазначила представниця ЄС Анітта Хіппер, будь-яка доведена причетність до перевезення краденого українського зерна може стати підставою для санкцій.

Україна вже затримувала іноземні судна, підозрювані у перевезенні такого зерна, і вважає, що російські постачання підривають продовольчу безпеку та фінансову стійкість держави в умовах війни.