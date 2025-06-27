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Украина требует санкций ЕС против Бангладеш за импорт ворованного зерна, - СМИ

Фото: Украина требует санкций ЕС против Бангладеш за импорт ворованного зерна (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Украина готовится обратиться к Европейскому Союзу с призывом ввести санкции против компаний Бангладеш, которые импортируют зерно, вывезенное с оккупированных Россией украинских территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

По данным издания, украинское посольство в Нью-Дели направило в МИД Бангладеш по меньшей мере четыре письма, в которых указало суда и их регистрационные номера, которые перевозили более 150 тысяч тонн зерна из российского порта Кавказ. В Киеве утверждают: российские компании смешивают пшеницу с оккупированных территорий с российским зерном, чтобы скрыть ее происхождение.

"Это преступление. Мы поделимся нашим расследованием с нашими коллегами из Европейского Союза и любезно попросим их принять соответствующие меры", - цитирует агенство слова посла Украины в Индии Александра Полищука.

Украинские дипломаты предупредили Дакку (ред.- столица Бангладеш) о возможных "серьезных последствиях", включая санкции не только в отношении компаний-импортеров, но и в отношении чиновников, которые сознательно способствуют торговле похищенным зерном.

Евросоюз пока не применил ограничительных мер к соответствующим судам, однако, как отметила представитель ЕС Анитта Хиппер, любая доказанная причастность к перевозке краденого украинского зерна может стать основанием для санкций.

Украина уже задерживала иностранные суда, подозреваемые в перевозке такого зерна, и считает, что российские поставки подрывают продовольственную безопасность и финансовую устойчивость государства в условиях войны.

 

Россия ворует украинское зерно

Напомним, в Черном море задержали судно, которое под чужим флагом незаконно вывозило пшеницу из оккупированного Крыма. Операцию задержания провели Морская охрана Госпогранслужбы и СБУ.

Ранее стало известно, что страна-агрессор вывозит зерно с временно оккупированных территорий Украины в Иран. В частности, захватчики наладили новый логистический маршрут - аграрную продукцию поездами вывозят из Луганской области в Каспийское море, а дальше в Иран.

В начале года Украина предупредила о "жестких мерах" страны, которые покупают у РФ краденое зерно. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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