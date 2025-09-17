Україна вимагає недопуску росіян і білорусів до ЧС: у списку відвідувачі Криму

Україна виступила проти "нейтрального"

Чемпіонат світу з важкої атлетики відбудеться з 2 по 11 жовтня 2025 року в Норвегії. Попри міжнародні санкції та рекомендації МОК, серед учасників змагань заявлені спортсмени з Росії та Білорусі під нейтральним прапором.

Українська сторона наполягає, що низка цих атлетів має безпосередні зв’язки з військовими структурами та брала участь у пропагандистських заходах, що суперечить критеріям нейтрального статусу.

Хто саме під загрозою відсторонення

У заяві України йдеться, що у 2022 році російські важкоатлетки Регіна Шайдулліна, Анастасія Романова, Яна Сотієва та Крістіна Новіцька незаконно відвідали тимчасово окупований Крим, порушивши українське законодавство та міжнародне право.

Крім того, Анастасія Романова, Артем Окулов, Даніїл Вагайцев, Зульфат Гараєв, Георгій Купцов, Сергій Пєтров, Геворг Серобян, Євгенія Гусєва та Михайло Подкоритов є військовослужбовцями та членами ЦСКА, який напряму пов’язаний із російською армією.

Окремо підкреслено, що білоруський атлет Євген Тіхонцов брав участь у пропагандистському заході разом із самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком.

Позиція України

У зверненні наголошується, що ці факти суперечать рекомендаціям МОК від 28 березня 2023 року.

Згідно з ними, нейтральний статус не може надаватися спортсменам, які пов’язані з військовими структурами або брали участь у пропагандистській діяльності.

"Доколи триває війна проти України, спортсмени, які підтримують агресію діями чи словами або є частиною військових і пропагандистських структур, не можуть брати участі у міжнародних змаганнях у будь-якому статусі", - йдеться у зверненні.

Документ підписали президент НОК України Вадим Гутцайт, Міністр молоді та спорту Матвій Бідний та президент Федерації важкої атлетики України Олександр Герега.