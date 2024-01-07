Україна виконала свою частину угоди для розблокування кордону з Польщею, - Мінвідновлення

Він заявив, що новий уряд Польщі намагається вирішити проблему блокування кордону якнайшвидше й веде перемовини з перевізниками.

Проте, за словами посадовця, їх вимогу щодо скасування угоди про лібералізацію перевезень з Україною неможливо виконати. Зокрема, це підтверджують ЄС та влада Польщі.

Крім того, Деркач спростував заяви протестувальників щодо того,що скасування дозволів для України нібито "вбило" польський ринок.

Він зазначив, що кількість двосторонніх перевезень польськими перевізниками знизилася лише на 5% від початку повтномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Акції польських перевізників на кордоні та блокада "Медика-Шегині"

6 листопада минулого року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Під час протесту були заблоковані низки напрямків, через які випускали й впускали не більше однієї фури на годину. Також пізніше було заблоковано й пункт пропуску "Медика - Шегині".

Наприкінці грудня українські та польські чиновники погодили план дій щодо розблокування пунктів пропуску на кордоні. У Польщі планували розблокувати кордон до кінця 2023 року.

При цьому з 4 грудня на кордоні запрацював ПП для порожніх вантажівок на виїзд з України. А 24 грудня польські протестувальники перестали блокувати КПП "Медика-Шегині" на період свят. Проте вже 4 січня блокаду цього пропускного пункту відновили.

6 січня польські протестувальники припинили блокувати перехід "Медика-Шегині". Це стало результатом домовленостей між ними та міністром сільського господарства Польщі.

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