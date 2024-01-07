Украина выполнила свою часть соглашения по разблокированию границы с Польшей, - Минвосстановления

Он заявил, что новое правительство Польши пытается решить проблему блокирования границы как можно быстрее и ведет переговоры с перевозчиками.

Однако, по словам чиновника, их требование об отмене соглашения о либерализации перевозок с Украиной невозможно выполнить. В частности, это подтверждают ЕС и власти Польши.

Кроме того, Деркач опроверг заявления протестующих о том, что отмена разрешений для Украины якобы "убила" польский рынок.

Он отметил, что количество двусторонних перевозок польскими перевозчиками снизилось лишь на 5% с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Акции польских перевозчиков на границе и блокада "Медика-Шегини"

6 ноября прошлого года польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Во время протеста были заблокированы ряда направлений, через которые выпускали и впускали не более одной фуры в час. Также позже был заблокирован и пункт пропуска "Медика - Шегини".

В конце декабря украинские и польские чиновники согласовали план действий по разблокированию пунктов пропуска на границе. В Польше планировали разблокировать границу до конца 2023 года.

При этом с 4 декабря на границе заработал ЧП для пустых грузовиков на выезд из Украины. А 24 декабря польские протестующие перестали блокировать КПП "Медика-Шегини" на период праздников. Однако уже 4 января блокаду этого пропускного пункта возобновили.

6 января польские протестующие перестали блокировать переход "Медика-Шегини". Это явилось результатом договоренностей между ними и министром сельского хозяйства Польши.

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