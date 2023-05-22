Винна Угорщина? ЄС не схвалив виділення нового траншу Україні на закупівлю озброєння

Міністри закордонних справ країн Європейського союзу не схвалили виділення нового траншу Україні на закупівлю озброєння. Раніше Угорщина погрожувала ветувати передачу коштів.

Про це заявив журналіст "Радіо Свободи" Рікард Йозвяк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter .

"Як і очікувалося: міністри закордонних справ ЄС не ухвалили рішення щодо 8-го траншу Європейського фонду миру для України. Можливо, завтра", - повідомив він.

При цьому журналіст додав, що новий пакет санкцій ЄС проти Росії знову обговорюватимуть у середу, 24 травня.

"Не чекайте зеленого світла тоді", - заявив Йозвяк.

Вето Угорщини

15 травня італійське видання ANSA з посиланням на джерела заявило, що Угорщина заблокувала виділення восьмого траншу коштів із Європейського фонду світу на закупівлю озброєння, призначеного для України.

Згодом глава МЗС Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що Будапешт блокує кошти від ЄС, оскільки хоче, що Україна зняла з угорського ОТР Bank.

До цього Національне агентство із запобігання корупції внесло OTP Bank до списку міжнародних спонсорів війни. Банк попри війну в Україні продовжує працювати у Росії.

Європейський фонд миру

Європейський фонд миру - це механізм позабюджетного фінансування заходів ЄС, що мають військове та оборонне значення в рамках Спільної зовнішньої політики та політики безпеки. Загальний бюджет фонду становить 7,9 млрд євро на період 2021-2027 рр.

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