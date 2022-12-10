Україна відзначатиме День прав людини 10 грудня, - указ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ .

Президент підтримав рішення Генеральної Асамблеї ООН про відзначення 10 грудня Дня прав людини на честь ухвалення Загальної декларації прав людини.

Зазначимо, що День прав людини відзначають 10 грудня, адже саме у цей день у 1948 році Генасамблея ООН ухвалила Загальну декларацію прав людини - документ, у якому проголосили невід'ємні права, що належать кожній людині незалежно від її раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, майнового, станового або іншого становища.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що у період дії воєнного стану скасовані святкові дні, тому трьох додаткові вихідні на новорічні свята не буде.

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