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Украина будет отмечать День прав человека 10 декабря, - указ

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Суббота 10 декабря 2022 17:20
Украина будет отмечать День прав человека 10 декабря, - указ Фото: Украина будет отмечать День прав человека 10 декабря (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому День прав человека будет отмечать каждый год 10 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ.

Президент поддержал решение Генеральной Ассамблеи ООН о праздновании 10 декабря Дня прав человека в честь принятия Всеобщей декларации прав человека.

День прав человека отмечают 10 декабря, ведь именно в этот день в 1948 году Генассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека - документ, в котором провозгласили неотъемлемые права, принадлежащие каждому человеку независимо от его расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что в период действия военного положения отменены праздничные дни, поэтому трех дополнительных выходных на новогодние праздники не будет.

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ООН Владимир Зеленский
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