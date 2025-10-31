Україна відповіла на "готовність" РФ до переговорів: тільки коли Путін захоче миру

Російський диктатор Володимир Путін поки що не хоче завершувати війну проти України. Переговори можливі, коли його позиція зміниться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого.

"Причина проста: Путін не прагне миру, він шукає шляхи для продовження війни. Скажіть своєму босові, щоб він припинив війну. Коли він буде готовий - ми можемо провести зустріч лідерів і домовитися про припинення вогню", - підкреслив речник МЗС.

Тихий нагадав, що українська делегація цього року вже неодноразово відвідувала Стамбул для переговорів із російською делегацією. Але, на жаль, Росія відправляла тільки чиновників низького рівня, які постійно висували одні й ті самі ультиматуми. При цьому такі чиновники не мають жодних повноважень ухвалювати рішення.

Що сказали у Лаврова

Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін заявив про те, що Москва нібито готова до відновлення прямих переговорів з Україною в рамках стамбульського формату.

Галузін звинуватив Україну в тому, що вона нібито не хоче продовжувати діалог із Росією, оскільки "намагається досягти миру силовим шляхом".

Важливо зазначити, що президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв про готовність зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб обговорити шляхи завершення війни.

Зі свого боку Путін уникає такої зустрічі. Зокрема, він почав запрошувати Зеленського до Москви, а також висловлював сумніви в доцільності перемовин між Україною та Росією на рівні лідерів.

До слова, раніше FT з посиланням на джерела написало про те, що президент США Дональд Трамп вирішив скасувати свою зустріч із Путіним у Будапешті через жорсткі умови для завершення війни, які висунув Кремль.