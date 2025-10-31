Украина ответила на "готовность" РФ к переговорам: только когда Путин захочет мира

Российский диктатор Владимир Путин пока что не хочет завершать войну против Украины. Переговоры возможны, когда его позиция изменится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого.

"Причина проста: Путин не стремится к миру, он ищет пути для продолжения войны. Скажите своему боссу, чтобы он прекратил войну. Когда он будет готов - мы можем провести встречу лидеров и договориться о прекращении огня", - подчеркнул спикер МИД.

Тихий напомнил, что украинская делегация в этом году уже неоднократно посещала Стамбул для переговоров с российской делегацией. Но, к сожалению, Россия отправляла только чиновников низкого уровня, которые постоянно выдвигали одни и те же ультиматумы. При этом такие чиновники не имеют никаких полномочий принимать решения.

Что сказали у Лаврова

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил о том, что Москва якобы готова к возобновлению прямых переговоров с Украиной в рамках стамбульского формата.

Галузин обвинил Украину в том, что она якобы не хочет продолжать диалог с Россией, поскольку "пытается достичь мира силовым путем".

Важно отметить, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о готовности встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы обсудить пути завершения войны.

В свою очередь Путин избегает такой встречи. В частности, он начал приглашать Зеленского в Москву, а также выражал сомнения в целесообразности переговоров между Украиной и Россией на уровне лидеров.

К слову, ранее FT со ссылкой на источники написало о том, что президент США Дональд Трамп решил отменить свою встречу с Путиным в Будапеште из-за жестких условий для завершения войны, которые выдвинул Кремль.