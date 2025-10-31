ua en ru
У РФ заявили, що готові до прямих переговорів з Україною через Стамбул, але є нюанс

П'ятниця 31 жовтня 2025 12:59
UA EN RU
У РФ заявили, що готові до прямих переговорів з Україною через Стамбул, але є нюанс Фото ілюстративне: переговори між Росією та Україною у Стамбулі (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У Росії заявляють про готовність продовжувати переговори з Україною щодо завершення війни, але висувають умову проводити їх у "стамбульському форматі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступник міністра закордонних справ Росії Михайла Галузіна російським ЗМІ.

Галузін стверджує, що нібито існують усі умови для розвитку стамбульського переговорного трека і що Москва відкрита до прямих переговорів з Україною.

"Турецькі представники неодноразово підтверджували готовність надавати для переговорів майданчик в Стамбулі. Таким чином, усі умови для розвитку стамбульського трека є", - сказав він.

Водночас заступник російського міністра заявив, що головною проблемою є нібито "відсутність політичної волі Києва", а українська сторона уникає діалогу, сподіваючись "досягти миру силовим шляхом".

Переговори між Україною та РФ у Туреччині

Нагадаємо, Україна та Росія провели три раунди переговорів у Стамбулі в травні, червні та липні 2025 року.

Україна на цих переговорах демонструвала готовність до припинення вогню вже зараз та чітко окреслила свої пріоритети: зупинку бойових дій, тишу по всій лінії фронту та припинення ударів по цивільній інфраструктурі. Проте Москва не погодилася на перемир’я.

Ба більше, після другого раунду переговорів у Стамбулі РФ передала Україні "меморандум".

У ньому Росія вимагала відведення українських військ із чотирьох областей, зупинки західної допомоги, припинення мобілізації та воєнного стану, проведення виборів і припинення "диверсійної діяльності" проти РФ. Саме над цим "Меморандумом" Москва продовжує працювати й досі.

Варто додати, що головним результатом переговорів стали домовленості про обміни полоненими.

Російська Федерація Війна в Україні Переговори у Туреччині
