У РФ заявили, що готові до прямих переговорів з Україною через Стамбул, але є нюанс

У Росії заявляють про готовність продовжувати переговори з Україною щодо завершення війни, але висувають умову проводити їх у "стамбульському форматі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступник міністра закордонних справ Росії Михайла Галузіна російським ЗМІ .

Галузін стверджує, що нібито існують усі умови для розвитку стамбульського переговорного трека і що Москва відкрита до прямих переговорів з Україною.

"Турецькі представники неодноразово підтверджували готовність надавати для переговорів майданчик в Стамбулі. Таким чином, усі умови для розвитку стамбульського трека є", - сказав він.

Водночас заступник російського міністра заявив, що головною проблемою є нібито "відсутність політичної волі Києва", а українська сторона уникає діалогу, сподіваючись "досягти миру силовим шляхом".