Україна запускає експорт зброї: Зеленський назвав країни, від яких є великий запит

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського 27 вересня.

Глава держави пояснив, що Україна дозволить продаж лише тих видів озброєння, які не є дефіцитними для армії.

"Щодо питання контрольованого експорту різної зброї, чому я його говорю, що це контрольовано, з якої не має дефіциту в української армії. Саме так ми підходимо до цього питання, тому що пріоритет - ЗСУ", - наголосив Зеленський.

Пріоритети розподілу

За його словами, передусім українська зброя має зміцнювати фронт, а лише потім іти на експорт.

"Перший пріоритет - це фронт, другий - наші арсенали і тільки третій пріоритет - керований експорт", - уточнив президент.

Куди підуть гроші від продажу

Доходи від експорту надлишкових зразків спрямують на закупівлю та виробництво того, чого бракує найбільше - насамперед дронів і сучасних систем перехоплення.

"Мати гроші від цього експорту і витрачати їх на дефіцитний дрон і перехоплювачі, і далекобійні засоби - на що не вистачає грошей", - сказав він.

Географія попиту

Україна вже має представництва в Європі, США та на Близькому Сході. Крім того, з’явилися нові пропозиції від кількох африканських країн.

"На майданчику Генасамблеї ООН є домовленість з африканським континентом, у мене вже є пропозиції кількох африканських країн. Ми вже і обрали країну, і ще подивимося - там великий є запит", - повідомив Зеленський.

За словами президента, найближчим часом уряд оприлюднить конкретику щодо країн і умов, з якими працюватиме Україна у сфері оборонного експорту.

