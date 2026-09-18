Україна відкриває новий пункт пропуску на кордоні з Румунією

Кабінет міністрів України постановив запустити новий автомобільний пункт пропуску на кордоні з Румунією "Біла Церква - Сігету-Мармацієй" у Закарпатській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду №1130.

Адміністрації Державної прикордонної служби та Державній митній службі доручено забезпечити функціонування відповідних підрозділів зазначених служб у міжнародному пункті пропуску через державний кордон "Біла Церква - Сігету Мармацієй".

До завершення будівництва пункту пропуску його функціонування здійснюється в межах об’єкта будівництва "Будівництво міжнародного пункту пропуску на українсько-румунському державному кордоні між населеними пунктами Біла Церква (Україна) та Сігету Мармацієй (Румунія) з під’їзними шляхами до автодорожнього прикордонного мосту у Закарпатській області.

Новий пункт пропуску запрацює з використанням тимчасової інфраструктури. Через нього дозволять рух пасажирських транспортних засобів із максимальною дозволеною масою до 3,5 тонни.

Удари РФ по пунктах пропуску

Нагадаємо, за інформацією ДПСУ, усі пункти пропуску через державний кордон України наразі працюють у штатному режимі. Зокрема, продовжують роботу й ті пункти, які раніше зазнавали російських обстрілів.

Останнім часом декілька пунктів пропуску на українському кордоні зазнали атак РФ.

Таак, уночі 9 вересня Росія атакувала ударними дронами міжнародний пункт пропуску "Старокозаче" на кордоні з Молдовою. Є загиблі та поранені.

Також росіяни атакували КПП "Орлівка" на кордоні з Румунією, унаслідок чого пункт пропуску тимчасово припиняв роботу.

Вранці 13 вересня російські загарбники завдали удару по автозаправній станції та пасажирському потягу на станції "Ягодин" у Волинській області. Атака сталася, коли поїзд перебував приблизно за два кілометри від кордону з Польщею.

У зв'язку з цим інцидентом Польща посилює охорону пунктів пропуску на кордоні з Україною. Охорону постів та інфраструктури поблизу кордону Польщі з Україною посилять 18 понтонно-мостовим полком.