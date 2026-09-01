Росія атакувала КПП "Орлівка" на кордоні з Румунією, пункт пропуску тимчасово не працює

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України ( ДПСУ ).

У прикордонній службі просять враховувати цю інформацію під час планування перетину державного кордону та нагадують, що ворог не вперше завдає удару саме по цьому пункту пропуску.

Унаслідок атаки зафіксували влучання по будівлі та території пункту пропуску, виникли пожежі, які вже локалізували рятувальники.

Влітку стало відомо, що на Закарпатті готують до відкриття новий пункт пропуску "Біла Церква - Сігету-Мармацієй" - там перевіряють готовність інфраструктури, і запуск переходу планують ще цього року.

Крім того, у ДПСУ роз'яснювали й інші нюанси перетину кордону - зокрема, чи потрібна відмітка про перетин кордону та які правила виїзду до ЄС діють для різних категорій громадян на тлі атак ворога на прикордонну інфраструктуру.