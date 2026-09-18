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Украина открывает новый пункт пропуска на границе с Румынией

14:08 18.09.2026 Пт
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Украина открывает новый пункт пропуска на границе с Румынией Фото: Украина открывает новый пункт пропуска на границе с Румынией (Getty Images)
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Кабинет министров Украины постановил запустить новый автомобильный пункт пропуска на границе с Румынией "Белая Церковь - Сигету-Мармацией" в Закарпатской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства №1130.

Новый пункт пропуска заработает с использованием временной инфраструктуры. Через него разрешат движение пассажирских транспортных средств с максимальной разрешенной массой до 3,5 тонн.

КПП будет иметь постоянный режим функционирования и будет работать круглосуточно.

До завершения строительства пункта пропуска его функционирование осуществляется в пределах объекта строительства "Строительство международного пункта пропуска на украинско-румынской государственной границе между населенными пунктами Белая Церковь (Украина) и Сигета Мармация (Румыния) с подъездными путями к автодорожному пограничному мосту в Закарпатской области.

Администрации Государственной пограничной службы и Государственной таможенной службе поручено обеспечить функционирование соответствующих подразделений указанных служб в международном пункте пропуска через государственную границу "Белая Церковь - Сигету Мармацией".

Удары РФ по пунктам пропуска

Напомним, по информации ГПСУ, все пункты пропуска через государственную границу Украины работают в штатном режиме. В частности, продолжают работу и те пункты, которые ранее подвергались российским обстрелам.

В последнее время несколько пунктов пропуска на украинской границе подверглись атакам РФ.

Так, ночью 9 сентября Россия атаковала ударными дронами международный пункт пропуска "Старокозачее" на границе с Молдовой. Есть погибшие и раненые.

Также россияне атаковали КПП "Орловка" на границе с Румынией , в результате чего пункт пропуска временно прекращал работу.

Утром 13 сентября российские захватчики нанесли удар по автозаправочной станции и пассажирскому поезду на станции "Ягодин" в Волынской области. Атака произошла, когда поезд находился примерно в двух километрах от границы с Польшей.

В связи с этим инцидентом Польша ужесточает охрану пунктов пропуска на границе с Украиной. Охрану постов и инфраструктуры у границы Польши с Украиной усилят 18 понтонно-мостовым полком.

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