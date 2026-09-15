Польща масштабує охорону КПП з Україною через удари РФ

Фото: Польський КПП на кордоні з Україною (x.com/KosiniakKamysz)

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Польща посилює охорону пунктів пропуску на кордоні з Україною. Цим займатиметься, зокрема, спеціальний інженерний підрозділ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви в Х міністра національної оборони Польщі Владислава Косіняк-Камиша та Оперативного командування ЗС Польщі в Х.

Польща посиленно охоронятиме КПП Охорону постів та інфраструктури поблизу кордону Польщі з Україною посилять 18 понтонно-мостовим полком. "Останні дні показують, що дії Росії загрожують безпеці всієї Європи. Згідно з рішенням нашого уряду посилюється, зокрема, інфраструктура, що використовується Прикордонною службою", - каже Косіняк-Камиш. Фото: Польща посилює охорону КПП на кордоні з Україною (x.com/DGeneralneRSZ) В Оперативному командуванні Збройних сил Польщі заявили, що спостережні пости зведуть поблизу кордону Польщі з Україною в: Дорогуську,

Медиці,

Корчовій. Раніше РБК-Україна писало, що російські обстріли заходу України є спробою блокувати постачання військової допомоги. Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик. Також повідомлялося, що 13 вересня російський реактивний дрон атакував локомотив цивільного поїзда на залізничній станції Ягодин у Волинській області. Станція розташована поблизу кордону з Польщею.