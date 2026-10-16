Україна відкрила частковий експорт газу із запасами на зиму вище плану: оцінка експерта

Запаси вище планових на зиму

Експерт назвав обсяги газу, які вдалося накопичити перед початком опалювального сезону.

"Україна все рівно змогла накопичити достатню кількість природного газу, навіть більше, ніж в минулому році. На сьогодні знаходиться в підземних сховищах близько 16 мільярдів кубічних метрів газу", - зазначив він.



За словами Омельченка, наявні запаси вже суттєво перевищують показники, які планувалися перед опалювальним сезоном, попри системні російські удари по газовидобувній інфраструктурі.



"І це значно більше, це більше, ніж на мільярд перевищує планові показники", - наголосив експерт.

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Він позитивно оцінив роботу компаній, які забезпечували накопичення ресурсу перед зимою.



"Тому думаю, що тут треба дійсно поставити такий плюс для компанії "Нафтогаз", для компанії "Укртрансгаз", які займались цією роботою. І це є позитив", - сказав Омельченко.

Що відомо про відкриття експорту газу

Нагадаємо, уряд уже дозволив приватним газовидобувним компаніям контрольований експорт до 15% власного видобутку за умови відсутності внутрішнього попиту.