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Украина открыла частичный экспорт газа с запасами на зиму выше плана: оценка эксперта

19:40 16.10.2026 Пт
2 мин
aimg Анна Березина
Экспорт газа не повлияет на прохождение зимы (фото: GettyImages)

Украина накопила около 16 млрд кубометров природного газа - более чем на 1 млрд кубометров выше планового показателя. Такой запас создает дополнительный резерв перед зимой на фоне запуска контролируемого экспорта части частной добычи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление директора энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире телемарафона.

Запасы выше плановых на зиму

Эксперт назвал объемы газа, которые удалось накопить перед началом отопительного сезона.

"Украина все равно смогла накопить достаточное количество природного газа, даже больше, чем в прошлом году. На сегодняшний день находится в подземных хранилищах около 16 миллиардов кубических метров газа", - отметил он.

По словам Омельченко, имеющиеся запасы уже существенно превышают показатели, которые планировались перед отопительным сезоном, несмотря на системные российские удары по газодобывающей инфраструктуре.

"И это гораздо больше, это больше, чем на миллиард превышает плановые показатели", - подчеркнул эксперт.

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Он положительно оценил работу компаний, которые обеспечивали скопление ресурса перед зимой.

Что известно об открытии експорта газа

Напомним, правительство уже разрешило частным газодобывающим компаниям контролируемый экспорт до 15% собственной добычи при отсутствии внутреннего спроса.

"Поэтому думаю, что здесь нужно действительно поставить такой плюс для компании "Нафтогаз", для компании "Укртрансгаз", которые занимались этой работой. И это позитив", - сказал Омельченко.

Механизм предусматривает ограниченные объемы, запрет на экспорт зимой и возможность оперативно прекратить поставки в случае рисков для газового баланса.

Ранее исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко отмечал, что для отрасли экспорт означает, прежде всего, дополнительную возможность реализовывать добываемый ресурс в условиях сокращения коммерческого спроса.

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