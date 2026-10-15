Експорт надлишкового газу: чому це важливо і якими будуть умови

Контрольований експорт надлишкового українського газу може дати Україні додаткові фінанси на захист газовидобувної галузі та обороноздатність, водночас підтримавши власний видобуток без ризиків для забезпечення внутрішніх споживачів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченко.

Умови та обмеження для експорту газу

За словами Омельченка, приватні газовидобувні компанії зможуть експортувати український газ виключно за умови відсутності попиту на внутрішній біржі.

Механізм передбачає суворі рамки:

компанії зможуть продавати за кордон не більше 15% власного щомісячного видобутку

експорт дозволено лише з 1 березня до 30 листопада

у зимовий період (з 1 грудня до 28 лютого) експорт буде повністю заборонений

Отримані кошти спрямовуватимуться на захист газовидобувних підприємств від російських атак та зміцнення обороноздатності України. Водночас реалізація надлишкового ресурсу дозволить підтримати видобуток і запобігти його скороченню.

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Запаси та гарантії для внутрішнього ринку

Наразі запаси газу в підземних сховищах вже перевищують необхідні показники й досягають майже 15,8 млрд кубометрів. Це на 2,6 млрд більше від мінімально необхідного показника та на 1,2 млрд перевищує цільовий прогнозований рівень.

"Так, внутрішні потреби України залишаються абсолютним пріоритетом. Поточний баланс газу на 2026/2027 роки показує, що країна повністю забезпечена на осінньо-зимовий період", — наголосив Омельченко.

Крім того, передбачено чіткий запобіжник: держава має право оперативно припинити експорт, якщо через ворожі атаки, падіння видобутку чи інші фактори виникнуть ризики для внутрішнього споживання.

"У разі найменшої загрози дефіциту чи виникнення кризової ситуації на внутрішньому ринку, постачання за кордон буде негайно припинено", — підкреслив експерт.