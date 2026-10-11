Експорт надлишків газу збільшить валютну виручку та надходження до бюджетів, – експерт
Дозвіл приватним компаніями здійснювати частковий і контрольований державою експорт надлишків природного газу в ЄС призведе до збільшення валютної виручки країни, доходів державного бюджету та інвестицій в нове буріння.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву директора Асоціації газовидобувних компаній України Артема Петренка.
"Енергобезпека залишається пріоритетом для держави: рішення ухвалювалося на основі завчасного заповнення ПСГ, прогнозів споживання та детального аналізу потреб для проходження ОЗП. Водночас це важливий крок для підтримки економіки та стимулу для приватних компаній інвестувати у сектор", - зазначив Петренко.
За його словами, експорт забезпечить збільшення надходжень валюти в країну, що дозволить підтримати платіжний баланс і створить додаткові надходження в економіку, а також зростання податків до державного і місцевого бюджетів.
Часткове відкриття експорту – підтримка української економіки і стимул для газовидобувних компаній інвестувати у сектор.
Рішення поширюється лише на надлишки природного газу, які є у приватних видобувників через різке скорочення споживання промисловістю через обстріли.
В разі настання кризової ситуації чи загрози енергетичній безпеці, держава зможе оперативно зупинити експорт.
"Вкотре повторюсь, експорт відбуватиметься під повним контролем держави. У випадку кризової ситуації, він буде оперативно зупинений", - додав директор Асоціації.
Підприємства матимуть можливість щомісяця продавати для експорту до 15% обсягу газу, який вони видобули у попередньому місяці. Продаж здійснюватиметься через біржові торги, вся інформація про угоди буде відкритою.
Що цьому передувало
Як повідомлялося, запаси газу в підземних сховищах України значно перевищують необхідні потреби. Цільовий показник у 14,6 млрд куб. м був досягнутий ще наприкінці літа. Через падіння споживання промисловими споживачами в Україні виник великий профіцит газу.
Нагадаємо, Україна накопичила газу більше, ніж планувала до опалювального сезону. Фактичні запаси у ПСГ вже досягли 15 млрд кубометрів.