Україна відкриє повітряний простір відразу після завершення воєнних дій, - "Украерорух"

Зазначимо, що Європейської організації безпеки повітряної навігації спрогнозувала, що обмеження на польоти цивільної авіації у повітряному просторі України, Росії та Білорусі можуть зберегтися до 2029 року.

В "Украерорусі" зазначають, що Євроконтроль об’єднує 41 країну. Організація двічі на рік видає/оновлює 7-річні прогнози повітряного руху по всіх країнах-членах та в цілому по Європейському регіону. Такі прогнози використовуються країнами-членами для щорічного розрахунку ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування.

Зазначається, що останній прогноз базується на поточній ситуації в авіаційній галузі та конфігурації маршрутів, а саме:

закриття повітряного простору України для цивільних польотів через воєнні дії,

суттєві обмеження польотів у повітряному просторі Молдови (також з міркувань безпеки), Росії та Білорусі (санкційні заборони),

суттєве зменшення польотів у Польщі, Балтійських, Скандинавських країнах, та відповідне збільшення інтенсивності польотів у південно-східній частині Європи (з метою обльоту закритих зон).

Ці фактори вважаються такими, що діятимуть до кінця горизонту планування, тобто до 2029 року, - через відсутність наразі інших підтверджених вхідних даних для прогнозування.

"Проте що важливо розуміти - Євроконтроль не генерує та не використовує воєнні прогнози/аналітику/припущення для створення своїх прогнозів. Вказані розрахунки також не містять інших факторів невизначеності, як зокрема: непрогнозовану економічну турбулентність, ескалацію геополітичної напруженості, інші непередбачувані події, які можуть мати негативний вплив на розвиток авіації", - зазначають в "Украерорусі".

Так, з огляду на військову агресію РФ на території України, фахівці Євроконтролю на основі цих актуальних вхідних даних зробили припущення до кінця горизонту планування - тобто до 2029 року. Після появи нових об’єктивних факторів, як завершення війни та переформатування мережі маршрутів, прогноз Євроконтролю оновлять з використанням нових даних.

"Незважаючи на обставини форс-мажору, викликані військовою агресією Російської Федерації, Україна повноцінно готується до відновлення польотів у своєму повітряному просторі", - підкреслюють у відомстві.

Так, спільно з Євроконтролем було розроблено План заходів з відновлення аеронавігаційного обслуговування у повітряному просторі України, що є невід’ємною частиною державних програм відновлення транспортного сектору та економіки.

Такий план охоплює повний спектр необхідних складових процесу: