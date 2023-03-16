"Мрія" мала полетіти до Німеччини. Bild розкрила деталі

Легендарний вантажний літак АН-225 "Мрія" мав полетіти до Німеччини відразу після початку повномасштабного вторгнення росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

За інформацією газети, український літак мав прилетіти до міжнародного аеропорту "Лейпциг/Галле", який був для нього "другою домівкою". Там він приземлявся 32 рази, що частіше, ніж будь-де в Німеччині.

У Bild зазначають, що евакуацію літака було сплановано заздалегідь. Як розповів капітан екіпажу Дмитро Антонов, вже 23 лютого ввечері, напередодні початку повномасштабної війни, він знаходився усередині повністю заправленого літака і був готовий відлітати. Але цього не дозволили зробити "за вказівкою вищого керівництва".

"Переміщення АН-225 та меншого АН-124 літаків було заплановано на 25 лютого. Рішення про це було прийнято 21 лютого. Розмови про це велися за кілька тижнів до цього", - заявив представник аеропорту "Лейпциг/Галле" Уве Шухарт.

При цьому німецькі журналісти стверджують, що стоянки для українських літаків у Німеччині було підготовлено ще 26 січня.

За даними Bild, супутникові знімки аеродрому в Гостомелі вказують на те, що найважливіші літаки навмисно залишили під ударом, оскільки решта повітряних суден залишилася недоторканою.

Варто зауважити, що росіяни знищили "Мрію" вже 24 лютого за допомогою авіанальотів.