ua ru
Вт, 11 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Обмеження польотів над Україною та РФ збережуться до 2029 року, - прогноз Євроконтроля

Новость на русском →
Вівторок 11 квітня 2023 00:55
Обмеження польотів над Україною та РФ збережуться до 2029 року, - прогноз Євроконтроля Фото: обмеження польотів над Україною та РФ збережуться до 2029 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Згідно з прогнозом, обмеження на польоти цивільної авіації у повітряному просторі України, РФ та Білорусі можуть зберегтися до 2029 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Європейської організації безпеки повітряної навігації (Євроконтроля).

Зі звіту Євроконтроля також випливає, що авіаційна галузь Європи продовжує відновлюватися після пандемії COVID-19, проте негативний вплив на індустрію надає вторгнення РФ в Україну. Організація зафіксувала зниження авіарейсів на 90% в Україні.

Україна повністю закрила свій повітряний простір для цивільних літаків 24 лютого. Незабаром країни ЄС та США закрили своє небо для російських літаків. Росія пізніше вжила заходів у відповідь.

Раніше ми писали, що "Аерофлот" вперше відправив літак Airbus A330-300 на ремонт до Ірану. Все через введені проти Росії санкції.

Також повідомлялося, що авіакомпанії США просять Білий дім і Конгрес заборонити іноземним компаніям літати до США через повітряний простір РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
аеропорт
NEWS
Україна повернула з російського полону 100 військових
Україна повернула з російського полону 100 військових
DAILY
Таміла Ташева: Росіяни, які заїхали у Крим за час окупації, будуть примусово видворені
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Таміла Ташева: Росіяни, які заїхали у Крим за час окупації, будуть примусово видворені