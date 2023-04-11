Обмеження польотів над Україною та РФ збережуться до 2029 року, - прогноз Євроконтроля

Фото: обмеження польотів над Україною та РФ збережуться до 2029 року (Віталій Носач, РБК-Україна)

Згідно з прогнозом, обмеження на польоти цивільної авіації у повітряному просторі України, РФ та Білорусі можуть зберегтися до 2029 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Європейської організації безпеки повітряної навігації (Євроконтроля).