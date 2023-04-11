Украина откроет воздушное пространство сразу после завершения военных действий, - "Украэрорух"

Украина планирует открыть воздушное пространство сразу же после завершения военных действий и победы над Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украэрорух".
Отметим, что Европейская организация безопасности воздушной навигации спрогнозировала, что ограничения на полеты гражданской авиации в воздушном пространстве Украины, России и Беларуси могут сохраниться до 2029 года.
В "Украэрорух" отмечают, что Евроконтроль объединяет 41 страну. Организация дважды в год выдает/обновляет 7-летние прогнозы воздушного движения по всем странам-членам и в целом по Европейскому региону. Такие прогнозы используются странами-членами для ежегодного расчета ставок платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию.
Последний прогноз базируется на текущей ситуации в авиационной отрасли и конфигурации маршрутов, а именно:
Эти факторы считаются действующими до конца горизонта планирования, то есть до 2029 года, - из-за отсутствия пока других подтвержденных входных данных для прогнозирования.
"Однако важно понимать - Евроконтроль не генерирует и не использует военные прогнозы/аналитику/предположения для создания своих прогнозов. Указанные расчеты также не содержат других факторов неопределенности, как в частности: непрогнозируемой экономической турбулентности, эскалации геополитической напряженности, других непредсказуемых событий, которые могут иметь негативное влияние на развитие авиации", - отмечают в "Украэрорусе".
Так, учитывая военную агрессию РФ на территории Украины, специалисты Евроконтроля на основе этих актуальных входных данных сделали предположение до конца горизонта планирования - то есть до 2029 года. После появления новых объективных факторов, как завершение войны и переформатирование сети маршрутов, прогноз Евроконтроля будет обновлен с использованием новых данных.
"Несмотря на обстоятельства форс-мажора, вызванные военной агрессией Российской Федерации, Украина полноценно готовится к возобновлению полетов в своем воздушном пространстве", - подчеркивают в ведомстве.
Так, совместно с Евроконтролем был разработан План мероприятий по восстановлению аэронавигационного обслуживания в воздушном пространстве Украины, который является неотъемлемой частью государственных программ восстановления транспортного сектора и экономики.
Такой план охватывает полный спектр необходимых составляющих процесса:
Напомним, грузовой самолет АН-225 "Мрия" должен был улететь в Германию сразу после начала полномасштабной войны.
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